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Bloomberg: В силовых ведомствах РФ разгорелась вражда

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  • 30.06.2023, 20:11
  • 4,132
Bloomberg: В силовых ведомствах РФ разгорелась вражда

Путин пытается восстановить авторитет после мятежа Пригожина, но безрезультатно.

Российский диктатор Владимир Путин пытается восстановить свой авторитет после мятежа, устроенного ЧВК «Вагнер», однако его попытки «дают трещину», сообщает Bloomberg.

По информации издания, в силовых РФ ведомствах разгорелась вражда.

Также оппоненты министра обороны Сергея Шойгу из спецслужб активизировали внутренние призывы к его отстранению.

Главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин публично критиковал Шойгу в течение нескольких месяцев за отсутствие успеха во вторжении в Украину.

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