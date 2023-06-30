«Авиакомпания Гродно» распродает свои самолеты

«Авиакомпания Гродно» распродает свои самолеты1
- 30.06.2023, 21:44
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Из-за долгов.
«Авиакомпания Гродно», которая полностью принадлежит государству, испытывает серьезные финансовые трудности.
Отчет за 2022-й показывает, что два года подряд у компании, которая специализируется на перевозке грузов и химобработки полей, не было чистой прибыли, а только убытки. В прошлом году они составили 100 тысяч рублей, а непокрытый убыток дошел до 170 тысяч.
Телеграм-канал о белорусской авиации «ОтВинта» пишет со ссылкой на источник, что еще три года назад в парке перевозчика насчитывалось 16 самолетов: Ан-30, Ан-32, три Ан-12 и одиннадцать Ан-2.
«Но сейчас их куда меньше. Только в 2023-м гродненцы из-за долгов продали в Россию Ан-32 и три Ан-2. В их расположении осталось лишь семь Ан-2 и один Ан-12», — сообщает «ОтВинта».
Напомним, в 2021 году недалеко от Иркутска разбился принадлежащий «Авиакомпании Гродно» самолет Ан-12. Не так давно она проиграла суд компании «Дорожная служба Иркутской области», которой должна порядка 1,3 млн российских рублей (45,3 тысячи белорусских) за доставку грузов и спецтехники к месту крушения воздушного судна. Информация об этом есть в базе данных арбитражных судов РФ.