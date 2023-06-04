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Санду на саммите в Молдове не дала Орбану поцеловать свою руку

  • 4.06.2023, 2:34
Санду на саммите в Молдове не дала Орбану поцеловать свою руку

Прокремлевский министр стал нежеланным гостем для европейской аудитории.

Саммит Европейского политического сообщества, который прошел накануне в Кишиневе, не обошелся без казусов. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который перед камерами на красной дорожке хотел проявить свое напускное почтение к главе Молдовы Майе Санду, получил дипломатичный, но убедительный отказ, пишет obozrevatel.com.

Молдовские СМИ показали эпизод, в котором Санду фактически осадила едва ли не лучшего друга диктатора Путина на глазах у всех. В момент приветствия, когда Орбан потянулся к запястью президента, чтобы его поцеловать, она отняла руку.

Орбан, который выглядел так, словно получил оплеуху, оскорбление снес молча и продолжил позировать перед камерами со слегка недоуменным лицом. Санду ни в чем не дискредитировала политический этикет, но дала понять гостю, что его прокремлевским речам в Молдове не рады.

В социальных сетях этот инцидент оживленно обсуждают, посмеиваясь над Орбаном, однако мнения разделились. Есть и те, кто считает, якобы Санду не позволила поцеловать свою руку министру вовсе не потому, что ей неприятна его дружба с фюрером XXI века, а потому что такой жест устарел.

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