«Путин больше похож на фотомодель, а не на президента»
- 4.06.2023, 3:41
Хозяин Кремля постоянно что-то демонстрирует.
Президент Украины Владимир Зеленский считает маловероятным применение Россией ядерного оружия.
Об этом он заявил в интервью латиноамериканским СМИ, передает «Интерфакс-Украина».
«По ядерному оружию, я действительно считаю, что он (Путин. - Ред.) очень любит себя и любит свою жизнь, чтобы рисковать так. Но это не прогноз погоды, поэтому сложно сказать. Если этот человек полностью неадекватен, то это другое абсолютно ...Но, все же, я думаю, что шансов у этого меньше», - сказал президент
По его мнению, Путин демонстрирует слишком много «политических шагов». «Он что-то постоянно показывает. Он больше похож на фотомодель, а не на президента. Постоянно что-то демонстрирует, демонстрирует всему миру и думает, что всем доставляет удовольствие жить в каком-то запугивании», - сказал Зеленский.