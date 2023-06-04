«Путин больше похож на фотомодель, а не на президента» 4.06.2023, 3:41

Хозяин Кремля постоянно что-то демонстрирует.

Президент Украины Владимир Зеленский считает маловероятным применение Россией ядерного оружия.

Об этом он заявил в интервью латиноамериканским СМИ, передает «Интерфакс-Украина».

«По ядерному оружию, я действительно считаю, что он (Путин. - Ред.) очень любит себя и любит свою жизнь, чтобы рисковать так. Но это не прогноз погоды, поэтому сложно сказать. Если этот человек полностью неадекватен, то это другое абсолютно ...Но, все же, я думаю, что шансов у этого меньше», - сказал президент

По его мнению, Путин демонстрирует слишком много «политических шагов». «Он что-то постоянно показывает. Он больше похож на фотомодель, а не на президента. Постоянно что-то демонстрирует, демонстрирует всему миру и думает, что всем доставляет удовольствие жить в каком-то запугивании», - сказал Зеленский.

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