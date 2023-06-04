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Возле воинской части в Польше обнаружили остатки воздушного шара с надписями на кириллице

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  • 4.06.2023, 8:31
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Возле воинской части в Польше обнаружили остатки воздушного шара с надписями на кириллице

Аэростат мог прилететь из Беларуси.

В Польше в районе города Калишки в Варминско-Мазурском воеводстве были обнаружены остатки воздушного шара. Фрагменты изучают военные, чтобы установить тип объекта - метеорологический ли он, или разведывательный.

Об этом сообщает RMF.

Объект был найден в субботу на кукурузном поле в 4 километрах от населенного пункта Бяла Писка. Отмечается, что этот всего в нескольких километрах расположены полигон и большая военная часть.

Владелец поля о находке сразу сообщил полиции, а уже те проинформировали военных. Сообщения о находке воздушного шара подтвердили изданию польские правоохранители и в Оперативном командовании Вооруженных сил страны.

В Польше недалеко от воинской части нашли остатки неизвестного воздушного шара

Как описал обнаруженный на поле предмет фермер, под фольгированным куполом шара была полистирольная коробка, антенна, а на шаре также были надписи кириллицей.

Предварительные исследования указывают, что шар может быть метеорологическим, рассказали журналистам в Оперативном командовании.

Военные добавили, что радиолокационные системы не зафиксировали никакого нарушения воздушного пространства Польши, что также может говорить в пользу версии о погодном типе воздушного шара.

Впрочем, полностью исключить версию, что шар мог быть разведывательным, пока тоже нельзя.

Воздушный шар, прилетевший в Польшу со стороны Беларуси

В середине мая польские военные в районе города Калее проводили поиски воздушного шара, который прилетел в регион со стороны Беларуси.

Тогда к поисковым мероприятиям были привлечены около 50 военнослужащих Сил территориальной обороны Польши.

Напомним, перед этим в воздушном пространстве Польши зафиксировали аэростат, который залетел с территории Беларуси.

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