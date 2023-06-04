Беспилотники атаковали военный аэродром в Джанкое 2 4.06.2023, 8:38

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В оккупированном городе началась паника.

Во время ночной тревоги беспокойно было во временно захваченном Крыму. В городе Джанкой раздались несколько мощных взрывов. Причиной стала атака беспилотников на военный аэродром РФ, сообщает «24 канал».

Оккупанты утверждают, что их силы ПВО якобы «сбили все неизвестные цели». Также сообщается, что в результате сбития дрона в Джанкое повреждения получили несколько частных домов, на месте работают экстренные службы.

Впоследствии так называемый советник назначенного Россией «главы» полуострова Олег Крючков тоже сообщил, что в Джанкое на севере аннексированного Крыма сбили дрон.

«Предварительно. Джанкой. Сбит беспилотник. Есть повреждения остекления в нескольких домах частного сектора. Все службы работают», – написал он, пообещав «все подробности утром».

В эфире телемарафона спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк объяснила, что в Крыму просто продолжается сезон «хлопка».

«Сезон продолжается. Крым должен чувствовать, что Крым – это Украина. Все, что мы посеяли, мы соберем», – отметила Наталья Гуменюк.

Местные паникуют, что война началась

Местные продолжают паниковать и не понимать, что происходит. В телеграм-каналах спамятся сообщениями о взрывах.

Россиянин также записал видео, как ему показалось, что началась война в Крыму.

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