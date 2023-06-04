Украинский журналист – Соболенко: Поезжай в бункер к Лукашенко 5 4.06.2023, 8:58

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Скандал с белорусской теннисисткой после пресс-конференции на «Ролан Гаррос» набирает обороты.

Главный редактор украинского отделения Tribuna.com Олег Щербаков прокомментировал решение белорусской теннисистки Арины Соболенко (№2 WTA) провести пресс-конференцию только для лояльных журналистов после матча с россиянкой Камиллой Рахимовой (№82 WTA) (6:2, 6:2) в третьем круге «Ролан Гаррос».

«Как многим известно, в Париже находится наш корреспондент Дарья Мещерякова, которая освещает ход турнира в репортажах на «Трибуне».

Даша несколько раз приходила на пресс-конференцию к белорусской спортсменке Арине Соболенко и задавала ей вопросы о поддержке Лукашенко и войны в Украине. Если коротко, то передам предыдущие ответы белоруски так: «Соболенко: «Я против любой войны, это же очевидно».

«Соболенко: «Против ли вторжения России при помощи Беларуси в Украину? Без комментариев».

Это прошли. И вот сегодня Соболенко не появилась на новую пресс-конференцию. Зато пообщалась с какими-то неизвестными представителями медиа, где заявила, что решила так, потому что чувствует себя в опасности.

Десятки журналистов мировых СМИ просто сидели и ждали. Большей дикости истории добавляет то, что такое решение Соболенко поддержали организаторы «Ролан Гаррос».

Поэтому мы безапелляционно можем утверждать, что такое решение является проявлением цензуры на одном из крупнейших турниров мира. Мы еще обсудим в редакции последствия этого, но думаю, что заявим официально о цензуре, обратимся в «Ролан Гаррос», WTA и международные журналистские организации с требованием осудить такое решение «Ролан Гаррос».

Журналисты не болванчики, которые сидят и ждут королеву.

И совет для Соболенко: если чувствуешь себя в опасности, поезжай в бункер к Лукашенко. Хотя скоро и там будет опасно», — написал Щербаков.

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