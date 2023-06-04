Экс-директор ЦРУ: Контрнаступление Украины будет очень впечатляющим 4.06.2023, 9:58

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Передовые подразделения достигнут кульминации через 72 часа.

Бывший директор Центрального разведуправления США (ЦРУ) генерал Дэвид Петреус убежден, что контрнаступление Сил обороны Украины будет впечатляющим. По его мнению, эта стратегическая операция достигнет кульминации уже в первые трое-четверо суток.

Об этом он заявил в программе «Сегодня» на BBC Radio 4 после того, как посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Его слова процитировало издание The Guardian.

Так, генерал американской армии в отставке и госслужащий отметил мужество украинского народа, а также военных. Он подчеркнул, что украинцы «полны решимости освободить свою страну».

«Имею такое ощущение, что они достигнут эффекта от сочетания разных видов оружия, то есть успешно проведут комбинированную операцию», – указал Петреус по поводу контрнаступления.

Он отметил, что это будет поэтапная и совместная работа многих сил. Ее генерал видит в такой последовательности: сначала вперед будут двигаться саперы, преодолевая препятствия и обезвреживая минные поля, а вслед за ними будет ехать бронетехника, защищенная пехотой от противотанковых ракет. По словам Петреуса, будут помогать также силы противовоздушной обороны, держа как можно дальше вражескую авиацию, а средства радиоэлектронной борьбы будут глушить радиосети оккупантов. В дальнейшем будет двигаться логистика под прикрытием артиллерии и минометов.

«Передовые подразделения неизбежно достигнут кульминации через 72-96 часов», – спрогнозировал экс-директор ЦРУ.

В разговоре с журналистами на радио прозвучал также вопрос Крыма и Петреус выразил мнение, что Украина сможет перекрыть России сухопутный доступ к полуострову и начнет «процесс его изоляции».

Вместе с тем относительно освобождения Крыма, оккупированного агрессором в 2014-м, генерал отметил коротко: «Не в этом контрнаступлении».

«Однако если украинцы смогут начать изолировать полуостров, я думаю, это очень, очень существенно изменит динамику», – объяснил Петреус.

Ранее он отметил, что в будущем контрнаступлении ВСУ будут иметь значительное преимущество над неслаженными подразделениями силами и наемниками армии РФ. По его словам, российское командование ищет возможности для достижения хотя бы «малейших побед» на фронте.

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