Кто стоит за «храбрым» Пригожиным? 8 Игорь Яковенко, «Главред»

4.06.2023, 10:42

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Главарь ЧВК может повторить успех «господина Ж».

Преемника у Путина вообще не будет, а амбиции Пригожина будут отторгнуты чиновническим аппаратом. Пригожин бросил вызов «глубинному государству», объявив войну генералам, чиновникам, министрам и другим госслужащим – они не примут Пригожина.

Пригожин сможет реализовать свои политические амбиции, если система власти в России чудом сохранится – тогда он может создать партию. Пригожин может завести своих людей в парламент, как это сделал «господин Ж» (Жириновский, - ред.) в рамках выборов в Госдуму РФ, которые состоялись 12 декабря 1993 года. Партия ЛДПР получила 23% голосов. Думаю, Пригожин может повторить этот успех. Впрочем, до парламентских выборов еще много времени.

Что касается президентских выборов, там решение будет принимать исключительно Путин. Если Путин сумеет сохранить свой режим и доживет до выборов, он сам подберет себе оппонентов, и я не думаю, что среди них будет Пригожин.

На мой взгляд, Пригожин получит возможность для развития своей политической карьеры после распада России – на территории, которая станет одним из обломков РФ. Возможно, Пригожину удастся заявить о своих политических амбициях определенной части российского населения.

Пригожин действует в рамках ситуативных союзов. До поры до времени его союзником был Кадыров. Говорят, у него были переговоры с главой Росгвардии Золотовым о союзе с МВД. Пригожин может создать временный союз, в том числе с кем-либо из действующих российских губернаторов.

Вероятно, за Пригожиным стоят братья Ковальчуки – узкий круг наиболее приближенных к телу Путина. Есть такая информация, однако в настоящий момент проверить ее невозможно.

Пригожин не будет создавать долгосрочных партнерств и заинтересован только в ситуативных союзах, которые намерен формировать по ситуации. Исключение – партнерство с Путиным, который является для Пригожина серьезной фигурой.

Игорь Яковенко, «Главред»

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