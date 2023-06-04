Самолет Лукашенко вылетел из Пекина без диктатора 3 4.06.2023, 11:20

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Кто находится на борту?

Белорусская делегация во главе с министром экономики Александром Червяковым возвращается из Пекина в Минск. Для перелета им предоставили один из самолетов, которыми пользуется лично Александр Лукашенко.

Boeing 737-8EV BBJ2 с бортовым номером EW-001PA вылетел из Пекина в 13:23 CST и направляется в Минск, свидетельствуют данные сервиса RadarBox.

31 мая СМИ сообщили о том, что самолет Лукашенко отправился в Пекин. Кто находился на борту, официально не сообщалось.

Делегация состояла из представителей различных ведомств и организаций. Ее возглавлял министр экономики Александр Червяков. По официальной версии, обсуждались «перспективы индустриального парка «Великий камень» и «выхода китайских предприятий на рынок России и ЕАЭС».

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера стало известно название неизлечимой болезни, которую диагностировал у Лукашенко консилиум врачей в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы. У диктатора выявлен синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром). Это заболевание характеризуется нарушениями в системе свертывания крови, при котором происходит образование множественных тромбов.

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