На российском ТВ неожиданно заявили о скорейшем завершении «СВО»5
- 4.06.2023, 11:26
- 9,416
У Кремля нет ресурсов.
Российские пропагандисты начали понимать, что страна-террорист не сможет выиграть войну, которую она развязала в Украине. В этой связи на российском телевидении неожиданно заявили, что скорейшее окончание «специальной военной операции» станет победой РФ.
Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях. Интересно, что рупоры Кремля начали скулить о потерях России и нехватке ресурсов, передает obozrevatel.com.
«Ресурсов для того, чтобы установить контроль над Украиной, нет. Если эта ситуация сейчас завершится, тем меньше убытков, и в количестве погибших, раненых, изуродованных людей и в России, и в Украине. Победа - это скорейшее окончание «СВО», – отметил российский пропагандист.
Напомним, у российских пропагандистов не прекращается истерика, которая началась из-за событий в Белгородской области. Топовый рупор Кремля Ольга Скабеева уже призывает перебросить войска из Украины в Белгородщину.