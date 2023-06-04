На российском ТВ неожиданно заявили о скорейшем завершении «СВО» 5 4.06.2023, 11:26

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У Кремля нет ресурсов.

Российские пропагандисты начали понимать, что страна-террорист не сможет выиграть войну, которую она развязала в Украине. В этой связи на российском телевидении неожиданно заявили, что скорейшее окончание «специальной военной операции» станет победой РФ.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях. Интересно, что рупоры Кремля начали скулить о потерях России и нехватке ресурсов, передает obozrevatel.com.

«Ресурсов для того, чтобы установить контроль над Украиной, нет. Если эта ситуация сейчас завершится, тем меньше убытков, и в количестве погибших, раненых, изуродованных людей и в России, и в Украине. Победа - это скорейшее окончание «СВО», – отметил российский пропагандист.

Напомним, у российских пропагандистов не прекращается истерика, которая началась из-за событий в Белгородской области. Топовый рупор Кремля Ольга Скабеева уже призывает перебросить войска из Украины в Белгородщину.

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