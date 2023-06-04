Российские добровольцы вошли в Шебекино
- 4.06.2023, 11:55
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Передовые группы показали видео из города в Белгородской области РФ.
Передовые штурмовые группы российский добровольцев вошли в город Шебекино Белгородской области.
Об этом сообщает пресс-служба Легиона «Свобода России».
«Заходим! Снова на родной земле. Передовая штурмовая группа Легиона и РДК заходит в пригород Шебекино», — заявили бойцы Легиона.
Как сообщал сайт Charter97.org, бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.
Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.
Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан». Также российские добровольцы уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.
Позже появилась информация, что российские добровольцы вошли в предместья Шебекино.