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Российские добровольцы вошли в Шебекино

  • 4.06.2023, 11:55
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Российские добровольцы вошли в Шебекино

Передовые группы показали видео из города в Белгородской области РФ.

Передовые штурмовые группы российский добровольцев вошли в город Шебекино Белгородской области.

Об этом сообщает пресс-служба Легиона «Свобода России».

«Заходим! Снова на родной земле. Передовая штурмовая группа Легиона и РДК заходит в пригород Шебекино», — заявили бойцы Легиона.

Как сообщал сайт Charter97.org, бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.

Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.

Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан». Также российские добровольцы уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.

Позже появилась информация, что российские добровольцы вошли в предместья Шебекино.

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