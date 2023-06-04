Китайский военный корабль чуть не столкнулся с эсминцем США в Тайваньском проливе 1 4.06.2023, 12:04

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Китайское судно совершило опасный маневр.

Китайский военный корабль Luyanh III устроил провокацию в Тайваньском проливе. Судно едва не столкнулось с американским эсминцем Chung-Hoon.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что инцидент произошел во время общих американо-канадских в Тайванском проливе, соответствовавших международному праву. Американский эсминец Chung-Hoon (DDG 93) вместе с канадским фрегатом HMCS Montreal (FFH 336) 3 июня совершали плановый переход через Тайваньский пролив в водах, где действует свобода навигации.

В это время китайский военный корабль Luyanh III приблизился на опасное расстояние 150 ярдов (137 метров) до американского эсминца, чем создал угрозу столкновения.

Кроме того, китайское судно повторило опасный маневр. Корабль пересек курс американского эсминца с правого борта на расстоянии 2000 ярдов (1828 метров).

В Пентагоне раскритиковали Китай за такие провокации, а Пекин в свою очередь обвинил США в попытках дестабилизировать Индийско-Тихоокеанский регион.

«Они здесь не для мирного прохода, они здесь для провокации», - заявил министр обороны Китая Ли Шаньфу, комментируя инцидент.

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