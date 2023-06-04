Опять рублевские! Дмитрий Зотиков

4.06.2023, 12:18

Дмитрий Зотиков

На пороге стояли две дамы в потертых норковых шубах.

- Маша, стучат! - Василий прекратил чистить картошку и покричал жене в спальню.

- Не открывай, это опять рублевские. Все ходют и ходют, - Маша вышла на кухню в шикарном пеньюаре с бриллиантовым колье на шее. - Как их разбомбили беспилотниками, так теперь и шастают по деревням.

- Вдруг чего ценного принесут?

- Да у них уже ничего не осталось.

Но Василий, вытерев руки о фартук уже открывал дверь. На пороге стояли две дамы в потертых норковых шубах.

- Сами мы не местные, - привычно запела одна из них. Та, что постарше.

- Знаем, знаем, - прервал ее Василий. - Если есть что ценное, предлагайте. Или проваливайте.

- Есть, конечно, есть, - торопливо ответила ему та, что помоложе. - Вот.

- Что это? - спросил Василий недоуменно вертя в руках простой карандаш.

- Карандаш. Его держал в руках сам президент во время важного совещания. Хранился в нашей семье как святыня. Всего пару картофелин просим с превеликой благодарностью к вам и молитвами всю неделю.

- Молитвами? Молитвами - это хорошо. Мы же все православные. И должны помогать друг другу.

Василий ушел на кухню и вернулся с двумя картофелинами.

- Вот. Мы простые люди, а зла не помним.

Дамы отдали карандаш, горячо поблагодарили, повеселели лицами и исчезли.

- Ну что там они дали? - спросила Василия жена.

- Да, г... какое-то, - сказал Василий выбрасывая в кусты полученный карандаш. - Не догадался я, что надо было дать им картошку почистить.

- И полы помыть. Нам прислуга бы не помешала. Ну да еще придут. Куда им деваться теперь. Вась, дай ключи от Мерседесу. В СПА хочу съездить и латте тыквенный потом с подругами выпить. Вот, все-таки, хорошо, что тогда прилетели эти беспилотники.

Дмитрий Зотиков, t.me

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