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Reuters: Крупнейшие разведки мира обсудили войну в Украине на тайной встрече

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  • 4.06.2023, 12:28
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Reuters: Крупнейшие разведки мира обсудили войну в Украине на тайной встрече

Российского представителя не пригласили.

В эти выходные во время Азиатского саммита по вопросам безопасности в Сингапуре высокопоставленные должностные лица около 20 крупнейших мировых разведывательных служб провели секретную встречу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять информированных источников.

Подробностей конкретных дискуссий, которые состоялись в рамках секретной встречи, немного. Но источники говорят, что в переговорах фигурировали война в Украине, развязанная Россией, и транснациональная преступность.

По словам одного из источников, российского представителя на встрече не было. Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов был на официальных встречах в Сингапуре, но на совещании разведки, по его словам, не присутствовал.

Источники говорят, что тон встречи был кооперативным, а не конфронтационным, и отмечают, что секретные встречи в Сингапуре проходят не впервые, однако ранее держались в тайне.

По словам источников, такие встречи организуются правительством Сингапура и в течение нескольких лет незаметно проводятся в отдельном месте одновременно с саммитом по вопросам безопасности.

«Встреча является важным пунктом в международной теневой повестке дня. ... Среди разведывательных служб существует негласный кодекс, что они могут говорить, когда более формальная и открытая дипломатия тяжела. Это очень важный фактор во времена напряженности, и мероприятие в Сингапуре способствует этому», – сказал один человек, знакомый с дискуссиями.

Представитель министерства обороны Сингапура заявил, что во время участия в саммите высокопоставленные должностные лица разведывательных служб также пользуются возможностью встретиться со своими коллегами.

«Министерство обороны Сингапура может содействовать некоторым из этих двусторонних или многосторонних встреч. Участники сочли такие встречи в кулуарах полезными», – сказал представитель.

В рамках основного саммита проходили трехдневные пленарные заседания при участии 600 делегатов из 49 стран, а также ряд двусторонних и многосторонних встреч.

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