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«Бесконечно ноет и придумывает себе странные диагнозы»

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  • 4.06.2023, 12:41
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«Бесконечно ноет и придумывает себе странные диагнозы»

В белорусских семьях рассказали, как живут под одной крышей с ипохондриками.

По любому чиху бежать к врачу и периодически выискивать у себя самые страшные диагнозы — так живут ипохондрики. Со стороны это не воспринимается как серьезная проблема: ну обследуется человек часто, чем плохо? Но истинная ипохондрия не имеет ничего общего с заботой о здоровье и способна серьезно отравить жизнь. Екатерина уже потратила кучу денег на обследования и обращалась за помощью к психотерапевту. Отец Елены, напротив, не хочет ходить по врачам, при этом докучает близким бесконечными жалобами на здоровье.

Журналисты onliner.by записали два монолога о жизни с необычным расстройством.

Екатерина: «Это расстройство, которое сжирает тебя изнутри»

— Впервые ипохондрия проявилась, когда мне было 13 лет. Я заболела гнойной ангиной и по ночам плохо спала, смотрела телевизор. На Discovery показывали передачу про самые страшные болезни XXI века и рассказывали про ВИЧ. Я в ужасе нашла у себя все симптомы, и тогда у меня началась дикая истерика. Родителям пришлось даже вызывать скорую, чтобы мне сделали укол успокоительного.

Когда я поправилась, пошла сдавать анализы на ВИЧ и сифилис. Конечно же, результаты были отрицательными (оно и понятно, ведь половую жизнь я не вела). Меня это успокоило, и я старалась просто больше не смотреть подобные фильмы.

Все было хорошо до того момента, пока я не поступила в университет на специальность, связанную с психологией. Одним из предметов у нас была анатомия человека. Естественно, мы изучали различные болезни, и это запустило новый виток моей ипохондрии. Тогда я прошла полное обследование организма — анализы были идеальными. Я снова на время отпустила ситуацию.

Несколько лет назад неожиданно заболела моя собака. Специфический приступ случился у нее прямо у меня на руках, хотя ничего не предвещало беды. Я была испугана настолько, что от стресса меня рвало около часа. Я испугалась, что собака умрет вот так резко, совершенно внезапно.

Стало страшно, что и со мной или с моими близкими когда-нибудь случится что-то подобное.

В итоге с собакой все обошлось: мы нашли врачей, которые быстро поставили диагноз. Но тут обострилась моя давнишняя ипохондрия… Стоит мне услышать или прочитать о том, что у кого-то обнаружили серьезную болезнь или (о ужас!) кто-то умер, — все! Я начинаю усиленно искать в интернете информацию про эти болезни, нахожу у себя симптомы, записываюсь к врачам и сдаю кучу анализов.

Любая простуда или минимальная аллергия становится поводом для детального обследования. У меня начинаются проблемы со сном, истерики и ссоры с мужем… Я живу в постоянном стрессе и страхе, моя нервная система напряжена.

Денег на частные клиники уже потрачена уйма. Начинаю я обычно с консультации терапевта (в среднем прием стоит 40 рублей), дальше обязательно сдаю анализы в частных лабораториях (50—150 рублей в месяц), делаю все назначенные УЗИ.

У терапевта стабильно бываю раз в месяц, у гинеколога — чуть реже, каждый месяц сдаю общий анализ крови и биохимию. Смотрю показатели по ферритину, витамину D и так далее. Если где-то есть отклонение от нормы, снова иду к врачу. Умею сама расшифровывать результаты.

«Больше всего я боюсь заболеть раком»

Этой зимой была самая страшная ситуация за все время. У меня был плановый осмотр у гинеколога, и по УЗИ врач увидела что-то неладное. Как и положено по протоколу, она отправила меня сдать анализ на онкомаркеры. Услышав это слово, я оцепенела от ужаса…

Две недели я пыталась прийти в себя, чтобы пойти и сдать анализ крови. Практически полностью выпала из жизни. Не могла спать, не могла есть, постоянно рыдала и практически не выходила из дома. Кажется, я нашла все симптомы рака у себя в голове и заочно себя похоронила. Мой муж был в шоке! Он не знал, что со мной делать. Сначала жалел меня, потом кричал, пытаясь привести в чувства, потом опять жалел и пытался разговаривать.

Но все это было бесполезно! Ипохондрия сжирает тебя изнутри — навязчивыми и страшными мыслями.

По образованию я психолог и прекрасно понимаю, что со мной происходит, ведь я помогаю другим людям справляться с проблемами. Но самой себе помочь не могу — получается, я сапожник без сапог… Периодически хожу к психотерапевту, который диагностировал у меня тревожное расстройство и панические атаки.

Когда я понимаю, что сама больше не справляюсь, пью антидепрессанты. Обычно это один раз в год на протяжении двух месяцев. Лекарства хорошо помогают, но не сразу, а через пару недель, потому что у них накопительное действие. Я пью курс, потом перестаю и жду следующего приступа.

Самое плохое, что сейчас моя ипохондрия распространилась на близких. Мужа «лечить» не получается: он резко поставил меня на место. А вот родители и дедушка легче поддаются моему влиянию. Доходит до того, что я хожу с ними в поликлинику, чтобы послушать ответы врачей и успокоиться. Но замечаю, что в последнее время они все реже рассказывают мне о своих болезнях. Видимо, понимают, что я это слишком остро воспринимаю, и стараются меня беречь.

Заметила, что чаще всего приступы ипохондрии происходят на фоне стресса или каких-то сильных переживаний, например после ссоры с близкими или на фоне сильной усталости, когда нервы на пределе. Я пытаюсь с этим бороться, мыслить позитивно, но у меня не всегда это получается.

Ипохондрию относят к психическим расстройствам и включают в международную классификацию болезней (МКБ-10).

Пациент с ипохондрией всерьез обеспокоен тем, что у него есть тяжелое, прогрессирующее заболевание или несколько заболеваний. Самые обычные ощущения часто воспринимаются как «ненормальные». Часто присутствуют выраженная депрессия и тревога, что объясняет дополнительные диагнозы.

По статистике, ипохондрия встречается у 3—13% пациентов, которые приходят на прием к терапевту. Риск заболеть есть в равной степени как у мужчин, так и у женщин.

Как люди становятся ипохондриками? Есть мнение, что это может быть связано с детскими психологическими травмами и переживаниями. Если в семье родители были слишком сильно озабочены здоровьем ребенка, во взрослом возрасте это может перерасти в навязчивое состояние. Некоторые врачи связывают расстройство с особенностями личности (инфантильность, повышенная тревожность, мнительность). Часто ипохондрия проявляется на фоне длительного и серьезного стресса.

Елена: «Чуть поднялось давление — отец считает, что за ним пришла смерть»

— Мой папа — ипохондрик, но по врачам он не ходит, просто бесконечно ноет и придумывает себе странные диагнозы. Например, считает, что у него аллергия «на красное» — и еда здесь ни при чем. У него может быть реакция «на красную майку» или «на красную кружку». Иногда такое вызывает смех, но чаще всего раздражает.

В этом году отцу будет 70 лет. Он с молодости страдает от высокого давления. Мама всегда очень переживала, крутилась вокруг него. Мы с сестрой тоже подключились. Чуть поднялось давление — отец говорил: «Смерть за мной пришла».

С одной стороны, для отца это способ манипуляции, чтобы на него обратили внимание. А с другой — он действительно очень мнительный, чуть что не так — начинает выискивать болезни и паникует. Вплоть до того, что не спит ночью и думает о том, что у него болит.

Хотя было бы странно, если бы в 70 лет человека ничего не беспокоило.

Основное занятие на пенсии — просто лежать и ныть о том, как ему тяжело. По пять раз в день он может напомнить нам про высокое давление и низкий пульс. Если прибор показывает, что все окей, значит, это сбой, тонометр сломался. Временами мы слышим, что у него «в голове шумит», «рука плохо держит предметы», «волосы чешутся», а «ногти болят» (был когда-то грибок, но он его лечил).

Еще в голове у отца есть жировик размером 1 сантиметр. Он никак не влияет на жизнь, но папа убежден, что в мозгу «опухоль, которую нельзя вырезать». Из-за нее он якобы не может говорить по мобильному телефону («бьет по ушам»). И так каждый день — то одно, то другое.

Что интересно: если предложить отцу поехать на дачу, уже через пару минут он сядет в машину с хорошим самочувствием. Еще он очень любит охоту и рыбалку — и тогда может пройти быстрым шагом с десяток километров. Но чаще всего занят мыслями о своем здоровье.

Мы верим, что папе бывает плохо. Но если у человека болит голова, обычно он принимает таблетку и молча ложится, чтобы прийти в себя. Наш отец почему-то уверен, что таблетки ему не помогут и врачи ничего сделать не могут. В поликлинику он не ходит. Жалуется на большие очереди и свято верит, что за границей его бы вылечили одним только взглядом.

Жить с ипохондриком, как вы понимаете, непросто, но моя мама научилась как-то пропускать жалобы мимо ушей и подстраиваться под ситуацию. Например, папа убежден, что нельзя есть «магазинные яйца» («в них аллергены и пестициды»), и даже не задается вопросом, откуда у нас в холодильнике деревенские. А мама просто смывает с магазинных штампы.

Мы с сестрой чаще всего стараемся сводить все к юмору и шутим: «Опять у тебя волосики болят». Хотя на самом деле это большая проблема: находиться рядом с таким человеком больше трех дней сложно.

Вот на днях отцу сделали нестрашную операцию, все прошло хорошо. Но мы с сестрой выжидаем время, прежде чем поехать к нему. Если навестить сразу, голова станет квадратной от количества жалоб уже через полчаса.

Почему папа стал таким? Думаю, эта проблема родом из детства. В семье было много детей, естественно, внимания на всех не хватало, и получал его тот, кто заболел. С тех пор отец и его родственники соревнуются друг с другом, кто больнее. А страдает в итоге наша семья.

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