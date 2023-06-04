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Пионтковский: У Путина будет классическое «Лебединое озеро»

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  • 4.06.2023, 12:45
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Пионтковский: У Путина будет классическое «Лебединое озеро»

Эксперт назвал главную уязвимость главы Кремля.

Политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский считает, что будущие власти России обвинят Путина в проигрыше войны

Об этом он сказал в эфире телеканала «Еспресо».

«Знаете в чем уязвимость Путина в этой ситуации? Мы уже видим нарратив, который будущая власть России будет предлагать своему народу: мы героически боролись, но мы проиграли из-за предателей. Но этот нарратив намного легче предложить без Путина, добавив Путина если не к предателям, то к виновникам в этой войне. Путину этот нарратив будет невозможно высказывать, потому что тот же Пригожин начинает свои заявления с того, что не мы придумали эту войну», - подчеркнул Пионтковский.

Политолог также добавил, что расправа с генералами будет безжалостной, десяток российских генералов, скорее всего, расстреляют.

«У Путина будет классическое «Лебединое озеро» и сообщение, что товарищ Путин допустил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе. У него ухудшилось здоровье, товарищ Си прислал санитарный самолет и мы отправили его на длительное лечение. Я думаю, что с Путиным они поступят именно так. Потому что без Путина, свалив на него пресс вины, им гораздо легче будет представить такой нарратив, который облегчает душу и вдохновляет народ на ликвидацию врагов и предателей», - отметил Пионтковский.

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