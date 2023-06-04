Беларусь «накрыли» заморозки 4.06.2023, 12:51

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Где на этих выходных температура опускалась ниже нуля?

Белорусов предупреждали, что первые июньские выходные будут морозными. Белгидромет предсказывал до минус 2 градусов ночами на субботу и воскресенье.

Журналисты onliner.by решили зафиксировать, каким в итоге был июньский уик-энд.

Суббота

Карта минимальной температуры воздуха в Беларуси с вечера пятницы до утра субботы сохранилась в телеграм-канале nadvorie.

«Заморозки были. Не пронесло, — отметил ведущий канала. — Холоднее всего в Езерище — –0,9°С».

Фиксировали и температуру воздуха возле поверхности почвы, на высоте в два сантиметра.

«Тут вообще до –5°С», — подмечает nadvorie. Не повезло Дрогичину, надеемся, полесская клубника выстоит.

Воскресенье

Карту минимальной температуры воздуха прошлой ночью, с субботы на воскресенье, еще можно увидеть на сайте «Белгидромета».

Холоднее всего было на метеостанции «Полесская», там столбик в термометре опустился аж на отметку –1,1°С.

А на карту заморозков у поверхности почвы вообще больно смотреть, на той же «Полесской» было до –6°С.

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