Украинский военный показал ожесточенный бой на окраинах Бахмута 3 4.06.2023, 12:56

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Пулеметчик поливает огнем позиции оккупантов.

Украинские военные продолжают оборонять город-крепость Бахмут в Донецкой области несмотря на все заявления российских оккупантов о его захвате. Бесстрашные защитники Украины вступают в ближний бой с захватчиками, чтобы освободить украинскую землю.

Благотворительный фонд «Волшебные птицы» в Facebook показал видео работы пулеметчика в ходе одного из боев в районе Бахмута. На обнародованных кадрах видно, что вся территория испещрена следами от ударов российской артиллерии.

На видео украинские защитники сначала группируются. После получения команды группа выдвигается вперед на позиции россиян одновременно ведя огонь. В свою очередь пулеметчик из защищенной позиции прикрывает пехоту плотным огнем, чтобы у врага не было шансов отбить наступление Сил обороны.

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