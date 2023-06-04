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Как отличить качественное мясо от «напичканного» антибиотиками и химией

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  • 4.06.2023, 13:36
  • 3,520
Как отличить качественное мясо от «напичканного» антибиотиками и химией

Два простых правила.

Мясо – один из самых популярных продуктов в мире, поскольку оно вкусное и питательное. Но мясо может быть опасно для здоровья человека, если животное было выращено на антибиотиках.

Существует два главных правила, как отличить качественное мясо от «напичканного» антибиотиками и химией, пишет obozrevatel.com.

Никто не станет спорить с тем, что одним из важнейших факторов, влияющих на физическую работоспособность, является питание. Именно поэтому мы так ответственно подходим к выбору продуктов, которые попадают на наши столы. Но, к сожалению, покупать качественное мясо с каждым днемстановится все сложнее.

Подчеркнем, что даже самая маленькая доза антибиотиков может вызвать аллергию у человека, снижать сопротивляемость организма различным заболеваниям, а также может привести к дисбалансу естественной флоры, дисбактериозу и снижению иммунитета.

Как распознать качественное мясо?

Цвет мяса

Цвет является одним из наиболее точных и доступных показателей для определения качества мяса. В частности, свежая говядина и телятина должны иметь оттенок от бледно-розового до темно-красного. А при выборе свинины предпочтение следует отдавать нежным розовым кусочкам.

Структура мяса

Структура волокон также предоставит информацию о возможных рисках. Присутствие нежелательных лекарств может сделать мясо рыхлым, мягким и кровоточащим. Качественный кусок мяса быстро восстанавливает форму, его текстура эластична и однородна.

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