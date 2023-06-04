«Поломки немолодых авто делают людей общительными» 4.06.2023, 13:58

Фото: onliner.by

Любители микроавтобусов Mercedes открыли сезон в Беларуси.

В Беларуси есть клуб любителей Mercedes Vito 638, мы уже о нем рассказывали. Сообщество объединяет ярых поклонников названных микроавтобусов. В субботу, 3 июня, многие из них встретилась на открытии сезона. Onlíner посмотрел, как это было.

Слет назначили возле ТЦ All house, что на Долгиновском тракте в Минске. Автомобилей Mercedes Vito 638 было около 30.

— С каждым разом приезжает все больше машин, все больше семей втягиваются в наше сообщество любителей — и это очень приятно, — рассказывает основатель Vito 638 Club Belarus Виталий Поляков.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Виталий уточняет: 638 — это модель кузова первого поколения микроавтобуса Mercedes.

— Это не единственные автомобили участников нашего клуба. Есть люди, поменявшие такое авто на другую марку, а есть и те, кто после других автомобилей вернулся именно к «Мерседесу» в 638-м кузове.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Сейчас в клубе 260 человек. Чтобы подключиться, можно и не покупать тот самый микроавтобус.

— Нужно быть добрым и вести активный образ жизни. Многие из наших ребят знают и умеют ремонтировать свои автомобили. Новички могут спокойно спрашивать о нюансах обслуживания и ремонта наших «Вит» — обязательно кто-нибудь откликнется. Мы делимся знаниями друг с другом. А если вы только собираетесь приобрести Vito 638, опытные владельцы популярно объяснят, что делать и куда смотреть перед покупкой.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

— Поломки и доработки немолодых автомобилей делают людей общительными и коммуникабельными, — улыбаются организаторы.

На стоянке субботним днем нашлись любопытные экземпляры. Например, музыкальный Vito, в котором больше 3 кВт звука.

Фото: onliner.by

Много машин, приспособленных для семейного отдыха. У них в салоне — полноценные спальни с кроватями, кухни с холодильником и телевизором.

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

— Многие приезжают именно семьями. И это понятно: мы постоянно в гаражах доводим до ума машины, не видим свои семьи. А это хороший способ провести день вместе, — рассказывает Виталий Поляков.

После встречи на автостоянке любители «Мерседесов» обычно едут отдыхать в какое-нибудь приятное место за городом. Не делали исключений и в этот раз.

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