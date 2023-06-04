закрыть
4 июня 2023, воскресенье, 14:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Поломки немолодых авто делают людей общительными»

  • 4.06.2023, 13:58
«Поломки немолодых авто делают людей общительными»
Фото: onliner.by

Любители микроавтобусов Mercedes открыли сезон в Беларуси.

В Беларуси есть клуб любителей Mercedes Vito 638, мы уже о нем рассказывали. Сообщество объединяет ярых поклонников названных микроавтобусов. В субботу, 3 июня, многие из них встретилась на открытии сезона. Onlíner посмотрел, как это было.

Слет назначили возле ТЦ All house, что на Долгиновском тракте в Минске. Автомобилей Mercedes Vito 638 было около 30.

— С каждым разом приезжает все больше машин, все больше семей втягиваются в наше сообщество любителей — и это очень приятно, — рассказывает основатель Vito 638 Club Belarus Виталий Поляков.

Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by

Виталий уточняет: 638 — это модель кузова первого поколения микроавтобуса Mercedes.

— Это не единственные автомобили участников нашего клуба. Есть люди, поменявшие такое авто на другую марку, а есть и те, кто после других автомобилей вернулся именно к «Мерседесу» в 638-м кузове.

Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by

Сейчас в клубе 260 человек. Чтобы подключиться, можно и не покупать тот самый микроавтобус.

— Нужно быть добрым и вести активный образ жизни. Многие из наших ребят знают и умеют ремонтировать свои автомобили. Новички могут спокойно спрашивать о нюансах обслуживания и ремонта наших «Вит» — обязательно кто-нибудь откликнется. Мы делимся знаниями друг с другом. А если вы только собираетесь приобрести Vito 638, опытные владельцы популярно объяснят, что делать и куда смотреть перед покупкой.

Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by
Фото: onliner.by

— Поломки и доработки немолодых автомобилей делают людей общительными и коммуникабельными, — улыбаются организаторы.

На стоянке субботним днем нашлись любопытные экземпляры. Например, музыкальный Vito, в котором больше 3 кВт звука.

Фото: onliner.by

Много машин, приспособленных для семейного отдыха. У них в салоне — полноценные спальни с кроватями, кухни с холодильником и телевизором.

Фото: onliner.by
Фото: onliner.by

— Многие приезжают именно семьями. И это понятно: мы постоянно в гаражах доводим до ума машины, не видим свои семьи. А это хороший способ провести день вместе, — рассказывает Виталий Поляков.

После встречи на автостоянке любители «Мерседесов» обычно едут отдыхать в какое-нибудь приятное место за городом. Не делали исключений и в этот раз.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Откат на миллион
Откат на миллион Артем Черников
Кафка, ты неудачник
Кафка, ты неудачник Ирина Халип
Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский
Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников