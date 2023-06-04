«У нас уже мужики заканчиваются»: российские пропагандисты паникуют в прямом эфире 10 4.06.2023, 14:24

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На канале НТВ всплыла «неудобная правда» о войне.

В России набирает обороты антивоенная компания, а противники продолжения войны с Украиной начинают открыто говорить об этом в эфирах кремлевских каналов.

В Сети появился фрагмент видео эфира ток-шоу «Место встречи» на канале НТВ, во время которого приглашенный в студию эксперт Борис Надеждин призвал сворачивать боевые действия, поскольку огромные потери российских военных в Украине скрывать больше не выходит.

По его словам дефицит мужского населения все чаще бросается в глаза в российских городах.

Более того, по его словам так называемая «победа» России в Бахмуте обернулась полным разрушением города и бегством из него жителей.

Таким образом «неудобная правда» о методах ведения войны российской армии стала достоянием общественности в прямом эфире.

«У нас уже мужики заканчиваются, некому воевать! Бахмут не освобожден, а стерт с лица земли. Город в котором жило 70 000 человек, детские садики были. Теперь стерт с лица земли. Победа выглядит так, захватить руины без людей?», - отметил Надеждин.

«Еще одна внезапная порция здравого смысла, от которого так корежит недоумков и вредителей из Z-психушки. Тезисы о том, что такое «освобождение», как в Бахмуте, не имеет смысла, а потери России необоснованы и напрасны, открыто звучат в эфире одного из самых рейтинговых ток-шоу на НТВ. Всем уже понятно, что этот маразм ничем хорошим для России не закончится», - комментируют видео Telegram-канал «Сеятель ветра».

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