«Крысиная конференция, мы не слуги, которые ждут «королеву» 1 4.06.2023, 14:58

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Журналистка, задавшая неудобные вопросы Арине Соболенко, рассказала о скандале на «Ролан Гаррос».

Автор вопросов про Лукашенко и войну к Арине Соболенко, украинская журналистка Tribuna.com Дарья Мещерякова поделилась мнением о закрытой пресс-конференции белорусской теннисистки.

– Закрытая пресс-конференция Соболенко для лояльных журналистов. Как о ней узнали другие ваши коллеги?

– Это была крысиная пресс-конференция. Мы ее ждали, а нам врали, что ждут согласия спортсменки, для которой это вообще-то обязанность. В общем, журналисты ходили по пресс-центру, ждали Соболенко. А потом увидели транскрипцию ее ответов на чьи-то вопросы. В тот момент, если честно, все просто офигели, были реально в шоке. Никто не понял, что произошло, кто был на пресс-конференции, по какому принципу туда отбирали. Естественно, журналисты начали возмущаться, что это цензура.

– То есть вы до сих пор не знаете, какие СМИ были представлены на этой тайной пресс-конференции?

– Никто не знает. И никто не понимает, почему многих журналистов просто отрезали от общения с Соболенко. Мы же не слуги, которые ждут королеву. Это был скандал! Ко мне подошли около 20 журналистов, чтобы сказать, что «Ролан Гаррос» просто пробивает дно.

– Отношение СМИ к теннисистке после этого поменяется?

– Многие были злы, возмущались. Но, к сожалению, есть журналисты, которые все равно будут потом давить на то, что теннис вне политики, – рассказала Мещерякова.

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