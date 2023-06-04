Медведь вышел на трассу и устроил переполох под Витебском 1 4.06.2023, 15:28

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Видеофакт.

Медведи в Беларуси с каждым годом все смелее. Вот и в 2023 году белорусы поделились уже не в первый раз видео с косолапыми прямо на дороге. Судя по подписи к ролику, все произошло на трассе Витебск-Орша, сообщает «Телеграф».

Очевидец не рассказал много подробностей. Однако на видео можно заметить, как медведь ничуть не смущаясь присутствия машин, перебегает трассу.

Подписчики оценили ролик с медведем. «Класс, нужно туда в ягоды идти в памперсе», — написал один из них.

«Красавчик ,прежде ,чем перейти посмотрел», — оставили и такой комментарий под видео.

«Сегодня был на озере в Богушевске слыхал как он ревел», — похвалился уже другой очевидец.

«Здесь мишек море… развелось столько, что страшно по лесу ходить… но я рискованная… Скоро земляника попрет… А я обожаю ее собирать», — поделилась планами другая местная жительница.

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