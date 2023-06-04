С Путиным на крыше 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

4.06.2023, 15:32

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Жизнь в России приобретает все более гротескные формы.

Жизнь России благодаря великому геополитику с его «спецоперацией» приобретает все более гротескные формы. Одно из явлений – советчики начальству, как лучше справиться с последствиями 24 февраля для России.

Сергей Хатылев, «экс-главком зенитных войск Москвы», двинул ценную идею о борьбе с дронами: «Главы администраций должны местное население организовать: дежурство по ПВО, дежурство на постах визуального наблюдения, дежурство на крышах домов. Это должны сделать гражданские».

Начальству предлагается «организовать» людей так, будто они их собственность. Как бы между делом, как само собой разумеющееся. Послать на крыши и пусть там стоят, вглядываясь в небо.

Идея неплохая. Но недокрученная, что ли. Надо бы каждой такой дружине на крышах выдавать маленькие портреты Путина на цепочках в качестве оберегов. Повесил на грудь, тепло на сердце и взгляд, устремленный в небо, будет более цепким, глаза приобретут холодный чекистский прищур, ловчее будут фиксировать дроны.

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