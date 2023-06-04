Появился уникальный сайт с картами Беларуси
- 4.06.2023, 15:38
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Проект создан при помощи ChatGPT.
Белорус Андрей Клопов при помощи ChatGPT создал уникальный и очень интересный проект: сайт с картами Беларуси разных эпох.
Старинные карты Беларуси накладываются на современную — так можно ориентироваться и сравнивать, находить интересные изменения. Например, что появилось там, где 300 лет назад находилась какая-нибудь деревня.
Как пишет blizko.by, всего на сайте собрана сотня карт и снимков с 1613 по 1953 годы — 340 лет картографической истории Беларуси.