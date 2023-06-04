Белгородский губернатор призвал ряд жителей к эвакуации 4.06.2023, 16:13

В этой области РФ идут бои

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков призвал жителей приграничных населенных пунктов временно покинуть свои дома.

Призыв Гладков связал с продолжающимися обстрелами региона. «Просьба, все те населенные пункты, в первую очередь, Шебекинского округа, которые обстреливаются, прислушаться к позиции власти и покинуть, временно покинуть, свои дома для того, чтобы сохранить…жизнь», - написал глава региона в воскресенье в своем телеграм-канале.

По данным, которые приводит Гладков, в ночь на 4 июня в области обстреливались Шебекинский и Волоконовский районы и округа.

Ранее, как писал сайт Charter97.org, российские добровольцы вошли в город Шебекино.

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