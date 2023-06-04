Галкин об исчезновении Лукашенко: Пытались заменить на двойника

Галкин об исчезновении Лукашенко: Пытались заменить на двойника1
- 4.06.2023, 17:54
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Российский юморист пошутил, что белорусского диктатора «затянули в мавзолей».
Российский юморист Максим Галкин на концерте в турецкой Анталье пошутил на тему исчезновения Лукашенко. Об этом пишут росСМИ.
Артист заявил, что «в Москве есть фабрика по производству двойников». Якобы пропажа Лукашенка связана с тем, что его пытались заменить на двойника, который одобрит вторжение Беларуси в Украину.
По версии Галкина, во время парада в Москве «мрачного Лукашенко затянули в мавзолей, где находится институт по производству зомбиков».