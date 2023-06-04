В российском городе Шебекино орудуют мародеры

В российском городе Шебекино орудуют мародеры18
- 4.06.2023, 18:05
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На улицах почти нет людей.
В сети появились новые видео из города Шебекино Белгородской области РФ, где разворачивались боевые действия. На кадрах видны пустые улицы и деятельность мародеров.
На улицах почти нет людей.
У Шебекіно на Бєлгородщині, де продовжують лунати вибухи, прокинулися мародери. Хтось розбив двері в магазин і точно не пішов звідти із пустими руками 🙄 pic.twitter.com/jzGGwnpk4e— NV (@tweetsNV) June 4, 2023