В российском городе Шебекино орудуют мародеры 18 4.06.2023, 18:05

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На улицах почти нет людей.

В сети появились новые видео из города Шебекино Белгородской области РФ, где разворачивались боевые действия. На кадрах видны пустые улицы и деятельность мародеров.

На улицах почти нет людей.

У Шебекіно на Бєлгородщині, де продовжують лунати вибухи, прокинулися мародери. Хтось розбив двері в магазин і точно не пішов звідти із пустими руками 🙄 pic.twitter.com/jzGGwnpk4e — NV (@tweetsNV) June 4, 2023

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