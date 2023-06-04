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В российском городе Шебекино орудуют мародеры

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  • 4.06.2023, 18:05
  • 9,740
В российском городе Шебекино орудуют мародеры

На улицах почти нет людей.

В сети появились новые видео из города Шебекино Белгородской области РФ, где разворачивались боевые действия. На кадрах видны пустые улицы и деятельность мародеров.

На улицах почти нет людей.

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