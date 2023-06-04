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В Рогачевском районе маршрутка вылетела в кювет

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  • 4.06.2023, 18:18
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В Рогачевском районе маршрутка вылетела в кювет

Пять человек пострадали.

Пять человек пострадали в ДТП с маршрутным такси в Рогачевском районе Гомельской области, сообщает пресс-служба МВД.

Авария произошла сегодня около полудня на 191-м км автодороги М5 «Минск-Гомель». 36-летний водитель Mercedes не справился с управлением, съехал в кювет, где авто несколько раз опрокинулось. Водитель и 4 пассажира в возрасте от 29 до 42 лет получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу.

На месте работали сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа, спасатели и медики. Устанавливаются причины случившегося.

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