В Рогачевском районе маршрутка вылетела в кювет 2 4.06.2023, 18:18

2,600

Пять человек пострадали.

Пять человек пострадали в ДТП с маршрутным такси в Рогачевском районе Гомельской области, сообщает пресс-служба МВД.

Авария произошла сегодня около полудня на 191-м км автодороги М5 «Минск-Гомель». 36-летний водитель Mercedes не справился с управлением, съехал в кювет, где авто несколько раз опрокинулось. Водитель и 4 пассажира в возрасте от 29 до 42 лет получили травмы различной степени тяжести, их доставили в больницу.

На месте работали сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа, спасатели и медики. Устанавливаются причины случившегося.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».