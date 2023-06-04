Названы самые экономичные автомобили 2023 года 2 4.06.2023, 18:39

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Эксперты включили в список только авто, которые можно купить новыми в 2023 году.

Выбирая автомобиль, большинство водителей ориентируются не только на надежность и функциональность модели, а и на ее топливную экономичность. Впрочем, это не удивительно, ведь именно затраты на горючее составляют львиную долю в годовых расходах на обслуживание машины, пишет «Автоцентр».

Агентство по охране окружающей среды США проанализировало все предлагаемые на рынке модели авто и составило список машин с самым низким расходом топлива. Эксперты включили в него только автомобили, которые можно купить новыми в 2023 году.

Как сообщило издание Cars, аналитики агентства разделили предлагаемые модели на группы, в зависимости от типа силовой установки.

Бензиновые автомобили с лучшими показателями расхода топлива:

Mitsubishi Mirage — 6,5 литра на 100 км;

Hyundai Elantra — 7,1 литра на 100 км;

Honda Civic — 7,1 литра на 100 км;

Kia Rio — 7,4 литра на 100 км;

Toyota Corolla — 7,4 литра на 100 км.

ТОП-5 гибридных модели с низким расходом топлива:

Toyota Prius — 4,2 литра на 100 км;

Hyundai Elantra Hybrid — 4,4 литра на 100 км;

Kia Niro Hybrid — 4,4 литра на 100 км;

Toyota Camry Hybrid — 4,6 литра на 100 км;

Hyundai Sonata Hybrid — 4,7 литра на 100 км.

Самые экономичные подключаемые гибриды:

Lexus NX 450h+ — 2,8 литра на 100 км;

Chrysler Pacifica Hybrid — 2,9 литра на 100 км;

Hyundai Tucson Plug-in Hybrid — 2,9 литра на 100 км;

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid — 3,0 литра на 100 км;

Volvo V60 Recharge — 3,2 литра на 100 км.

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