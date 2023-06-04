закрыть
4 июня 2023, воскресенье, 19:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Названы самые экономичные автомобили 2023 года

2
  • 4.06.2023, 18:39
  • 1,926
Названы самые экономичные автомобили 2023 года

Эксперты включили в список только авто, которые можно купить новыми в 2023 году.

Выбирая автомобиль, большинство водителей ориентируются не только на надежность и функциональность модели, а и на ее топливную экономичность. Впрочем, это не удивительно, ведь именно затраты на горючее составляют львиную долю в годовых расходах на обслуживание машины, пишет «Автоцентр».

Агентство по охране окружающей среды США проанализировало все предлагаемые на рынке модели авто и составило список машин с самым низким расходом топлива. Эксперты включили в него только автомобили, которые можно купить новыми в 2023 году.

Как сообщило издание Cars, аналитики агентства разделили предлагаемые модели на группы, в зависимости от типа силовой установки.

Бензиновые автомобили с лучшими показателями расхода топлива:

Mitsubishi Mirage — 6,5 литра на 100 км;

Hyundai Elantra — 7,1 литра на 100 км;

Honda Civic — 7,1 литра на 100 км;

Kia Rio — 7,4 литра на 100 км;

Toyota Corolla — 7,4 литра на 100 км.

ТОП-5 гибридных модели с низким расходом топлива:

Toyota Prius — 4,2 литра на 100 км;

Hyundai Elantra Hybrid — 4,4 литра на 100 км;

Kia Niro Hybrid — 4,4 литра на 100 км;

Toyota Camry Hybrid — 4,6 литра на 100 км;

Hyundai Sonata Hybrid — 4,7 литра на 100 км.

Самые экономичные подключаемые гибриды:

Lexus NX 450h+ — 2,8 литра на 100 км;

Chrysler Pacifica Hybrid — 2,9 литра на 100 км;

Hyundai Tucson Plug-in Hybrid — 2,9 литра на 100 км;

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid — 3,0 литра на 100 км;

Volvo V60 Recharge — 3,2 литра на 100 км.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Откат на миллион
Откат на миллион Артем Черников
Кафка, ты неудачник
Кафка, ты неудачник Ирина Халип
Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский
Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников