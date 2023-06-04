Экс-идеолог «Единой России»: Пропагандистская машина парализована

Экс-идеолог «Единой России»: Пропагандистская машина парализована5
- 4.06.2023, 19:57
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Украина добилась больших успехов в Белгородской области.
Экс-идеолог «Единой России», политолог Сергей Марков опубликовал пораженческий пост в Telegram. Он говорит об успехах Украины после операции российских добровольцев в Белгородской области.
«Запугали миллионы людей тем, что на западе России безопасных мест нет.
Демонстрируют всем кроткую безответность российских властей. Ганди жестче был.
Скоро добьются переброски в Белгородскую область больших массивов войск армии России и оголения важных участков фронта на Юге, где ВСУ планирует наступление.
Легализуют вооруженные отряды, которых они позиционируют как военная оппозиция Путину. Все эти РДК и ЛСР.
Захватили российское информационное пространство. Потому что российская пропагандистская машина оказалась парализована, как в критические дни», — написал Марков.