Jaguar Land Rover изменит логотип 2 4.06.2023, 21:56

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Изменится и позиционирование.

Jaguar Land Rover показал новый логотип, который будет отображать пересмотренное позиционирование компании — «дом брендов» (House of Brands). Теперь компания будет называться просто JLR, без расшифровки. Это связано с решением разделить Jaguar и Land Rover на четыре отдельных бренда — Jaguar, Range Rover, Defender и Discovery. В этом свете формула «дом брендов» выглядит наиболее адекватно, пишет «Автоцентр».

Во время апрельского анонса преобразования компании речь шла о разделении Land Rover на три бренда. Но эта информация вызвала шквал негатива со стороны фанатов марки. Это заставило руководство JLR изменить решение.

Как сообщается, историческая овальная эмблема Land Rover останется на автомобилях, сайтах и официальных страничках JLR в социальных сетях. Но марки Land Rover как отдельного бренда не будет. Длинное название Land Rover Range Rover SV Autobiography теперь будет выглядеть Range Rover SV Autobiography. Первую его часть «Land Rover» просто уберут. Этим решением компания фактически «узаконила» то, что уже давно сделано. Словосочетание Land Rover Range Rover давно уже никто не использует. Все говорят просто Range Rover.

Новая эмблема «дома брендов» — JLR — на автомобилях использоваться не будет. Таким образом поступает, например, альянс Stellantis. Все его марки используют свои эмблемы.

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В 2025 году Jaguar, который сейчас позиционируется в премиум-сегменте станет лакшери-маркой и полностью перейдет на электромобили. Они будут базироваться на новой платфомре JEA (Jaguar Electrified Architecture). Первенцем станет четырехдверный Gran Tourer, презентация которого запланирована на 2024 год. Ему обещан запас хода 700 км и ценник $124 500. На рынке электрический Gran Tourer появится в 2025 году.

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