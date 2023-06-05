Легендарный Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры 1 5.06.2023, 10:28

Златан Ибрагимович

Фото: Anadolu Agency

За свою карьеру футболист выиграл 34 трофея.

Легендарный футболист Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры, пишет BBC.

41-летний швед сообщил об этом после матча Серии А «Милан» – «Верона» (3:1).

«Мне трудно дышать, но все в порядке. Так много воспоминаний на «Сан-Сиро»... Сначала он подарил мне любовь, а потом – счастье.

Я благодарю свою семью за терпение. Благодарю свою вторую семью – игроков, тренера, персонал, менеджеров. Наконец, от всего сердца я хочу поблагодарить вас, болельщиков.

Пришло время попрощаться с футболом, но не с вами», – сказал форвард «Милана».

Златан начал профессиональную карьеру в 1999 году. Помимо «Милана», он выступал за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «Лос-Анджелес Гэлакси».

Ибрагимович провел 122 матча за сборную Швеции и забил 62 гола – это рекорд команды.

За свою карьеру нападающий выиграл 34 трофея: 4 с «Аяксом», 2 с «Ювентусом» (эти титулы были аннулированы вследствие «кальчополи»), 5 с «Интером», 5 с «Барселоной», 3 с «Миланом», 12 с «ПСЖ», 3 с «Манчестер Юнайтед».

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