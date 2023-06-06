Стало известно когда Hyundai выпустит летающие автомобили 1 6.06.2023, 8:47

Шансы реализовать этот проект довольно велики.

Hyundai хочет поднять свои летающие автомобили в небо до конца этого десятилетия. Об этом в интервью Top Gear сказал глава британского подраздления компании Майкл Коул. Шансы реализовать этот проект довольно велики, хотя масштабы полетов могут оказаться не слишком большими, пишет «Автоцентр».

По мнению топ-менеджера, изначально это будут воздушные такси и дроны-доставщики, курсирующие между городами. Первым городом, которому Hyundai планирует предложить решения городской воздушной мобильности, станет Ковентри.

Запуск летательного аппарата для перевозки грузов, а возможно, и пассажиров обсуждается с городским советом Ковентри и правительством Великобритании. С этой целью будет создан центр летающих автомобилей с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) под названием «Air One». Он и станет первым шагом на пути к городской воздушной мобильности.

Свой автономный летательный аппарат Hyundai Motor Group продемонстрировала на CES 2020. А в 2022 году принадлежащая Группе амерканская компания Supernal показала концепт электрического летающего автомобиля на аккумуляторной батарее для городских перелетов.

Презентация похожего на вертолет eVTOL состоялась на международном авиасалоне в Фарнборо. У концепта была пятиместная кабина. В конструкции заявлено широкое использование углеродного волокна из перерабатываемого пластика. Это позволило снизить вес летательного аппарата.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».