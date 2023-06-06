Как выглядят села и города в Херсонской области после взрыва на Каховской ГЭС

Как выглядят села и города в Херсонской области после взрыва на Каховской ГЭС7
- 6.06.2023, 14:18
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Дома уносит течением.
Российские войска в ночь на вторник, 6 июня, взорвали Каховскую ГЭС. Затопление грозит городам и поселкам ниже по Днепру, включая часть Херсона — всего это 80 населенных пунктов.
Власти Херсонской ОГА объявили о срочной эвакуации жителей из опасных районов — на правом берегу в критической зоне 16 тысяч человек.
В Укргидроэнерго заявили, что станция полностью разрушена и не подлежит восстановлению. В то же время, по словам пресс-секретаря Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, не вся дамба разрушена, есть существенные повреждения.
Президент Украины Владимир Зеленский после экстренного заседания СНБО сообщил, что там согласовали комплекс международных мер и мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за теракт на Каховской ГЭС. Он поручил провести эвакуацию из районов риска и обеспечить питьевой водой все города и села, которые брали ее из Каховского водохранилища.
NV собрал фото последствий российского теракта на Каховской ГЭС.
Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко опубликовал фото из областного центра. В Херсоне уже затоплены районы Гидропарк и Нефтегавань. Из района Остров продолжается эвакуация.
Издание МОСТ публикует кадры с набережной Арестанка, которая в Парке Славы в Херсоне.
Так выглядит правый берег Херсонской области возле села Одрадокаменка.
Центр Новой Каховки, где расположен Дом культуры, оказался под водой. На видео, которые распространяют в соцсети, видно, как там плавают лебеди.
Также публикуют кадры, где течение сносит дом.
Агентство Reuters публикует скриншоты видео, на которых видны последствия подрыва гидроэлектростанции.