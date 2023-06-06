На подтопленной Херсонщине волонтеры спасают людей под обстрелами россиян 3 6.06.2023, 17:44

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Вода продолжает прибывать.

Украинская власть и волонтеры продолжают эвакуацию мирных жителей Херсонской области, которая стихийно страдает от наводнения, спровоцированного Россией после подрыва Каховской ГЭС. При этом оккупантам мало, что они нанесли невосполнимый материальный ущерб простым людям, им нужно причинить еще и физический вред, пишет «Обозреватель».

Кадры рискованных работ по спасению на лодках опубликовали ряд украинских СМИ. Волонтеры гребут по безлюдным улицам городов и поселков, которые разлились в реки.

Обстрелы слышатся со всех сторон. Казалось бы, куда уже хуже, но российская армия не прекращает «пробивать дно» собственного цинизма.

Напомним, в ночь на 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. Теперь под угрозой затопления около 80 населенных пунктов. Власти уже проводят эвакуацию, в критической зоне на правом берегу Днепра оказались 16 тысяч человек. Сама Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Украина возбудила дело по статье экоцид из-за подрыва Каховской ГЭС.

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