Шойгу выдал удар по трактору за уничтожение танка Leopard 2 1 6.06.2023, 18:09

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Глава Минобороны РФ не в состоянии отличить сельхозтехнику от военной.

Российские военные якобы уничтожили 8 немецких танков Leopard при отражении атак Вооруженных сил Украины, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«5 июня киевский режим предпринял попытки наступления на семи направлениях силами пяти бригад. Был остановлен, понес еще более ощутимые потери: более 1600 военнослужащих, 28 танков, в том числе 8 „Леопардов“ и 3 колесных танка AMX-10, 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 иностранной», — рассказал министр.

Шойгу заверил, что силам Минобороны РФ якобы удалось «сорвать попытки» контрнаступления Украины. «Противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм. Повторю, своих целей противник не добился, понес значительные и несопоставимые потери», — еще раз отметил министр.

В качестве доказательства в телеграм-канале ведомства появилось видео, которое уже раскритиковали даже Z-блогеры. По их данным, пораженной целью оказался сельскохозяйственный трактор-опрыскиватель John Deere 4830 — в кадре четко видны его колеса. «В отчеты Министерства обороны он ушел как немецкий Leopard 2. И ведь ведомство Конашенкова не постеснялось выложить это. Позорище, у нас просто нет слов», — пишут авторы одного из каналов.

В ночь на 6 июня об уничтоженных 8 Leopard отчитывался и спикер Минобороны РФ Игорь Конашенков. Из этих заявлений следует, что российская армия уничтожила каждый седьмой такой танк у ВСУ. По состоянию на 30 мая Украина получила в общей сложности 60 Leopard 2, говорил министр обороны страны Алексей Резников.

В данные Минобороны не поверил и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Я думаю, что барон Мюнхгаузен отдыхает. И судя по тому, что здесь написано, мы в ближайшее время доберемся уже до инопланетян. <…> Это просто из области дикой зашкварной фантастики. Вообще нужно сложить все цифры, которые дает Конашенков. Я думаю, что мы уже просто планету Земля всю уничтожили пять раз», — заявил он.

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