Беларусь не выбрали в Совбез ООН

Беларусь не выбрали в Совбез ООН3
- 6.06.2023, 18:47
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Место режима Лукашенко займет Словения.
Место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2024−2025 годы от восточноевропейской группы займет Словения, а не Беларусь. Это следует из голосования, которое прошло сегодня, 6 июня, в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.
За Словению было подано 153 голоса, за Беларусь — 38. Также непостоянными членами станут Сьерра-Леоне, Алжир, Республика Корея и Гайана — на замену Албании, Бразилии, Габону, Гане и Объединенным Арабским Эмиратам.
Напомним, в Совбез ООН входят пять постоянных членов (Великобритания, Китай, Российская Федерация, США и Франция) и 10 непостоянных, избирающихся на двухгодичный срок от африканской, азиатской, восточноевропейской групп стран, государств Латинской Америки и Карибских островов, стран Западной Европы и других государств.
Режим Лукашенко подал заявку на пост непостоянного члена в 2007 году и до декабря 2021 года оставался единственным кандидатом. В декабре свою заявку выдвинула и Любляна.