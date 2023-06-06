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Беларусь не выбрали в Совбез ООН

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  • 6.06.2023, 18:47
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Беларусь не выбрали в Совбез ООН

Место режима Лукашенко займет Словения.

Место непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2024−2025 годы от восточноевропейской группы займет Словения, а не Беларусь. Это следует из голосования, которое прошло сегодня, 6 июня, в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.

За Словению было подано 153 голоса, за Беларусь — 38. Также непостоянными членами станут Сьерра-Леоне, Алжир, Республика Корея и Гайана — на замену Албании, Бразилии, Габону, Гане и Объединенным Арабским Эмиратам.

Напомним, в Совбез ООН входят пять постоянных членов (Великобритания, Китай, Российская Федерация, США и Франция) и 10 непостоянных, избирающихся на двухгодичный срок от африканской, азиатской, восточноевропейской групп стран, государств Латинской Америки и Карибских островов, стран Западной Европы и других государств.

Режим Лукашенко подал заявку на пост непостоянного члена в 2007 году и до декабря 2021 года оставался единственным кандидатом. В декабре свою заявку выдвинула и Любляна.

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