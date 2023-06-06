США предоставят дополнительную помощь Украине
- 6.06.2023, 23:23
Уже в ближайшее время.
Соединенные Штаты Америки планируют в ближайшее время объявить новые пакеты помощи для Украины.
Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает The Guardian.
«Я гарантирую вам, что в ближайшие дни и недели вы увидите дополнительные пакеты поддержки безопасности. Мы будем продолжать обеспечивать успех Украины на поле боя, как сказал президент Байден», - сказал Кирби.