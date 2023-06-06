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США предоставят дополнительную помощь Украине

  • 6.06.2023, 23:23
США предоставят дополнительную помощь Украине

Уже в ближайшее время.

Соединенные Штаты Америки планируют в ближайшее время объявить новые пакеты помощи для Украины.

Об этом заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает The Guardian.

«Я гарантирую вам, что в ближайшие дни и недели вы увидите дополнительные пакеты поддержки безопасности. Мы будем продолжать обеспечивать успех Украины на поле боя, как сказал президент Байден», - сказал Кирби.

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