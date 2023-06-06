В новокаховском зоопарке погибло около 300 животных 1 6.06.2023, 23:46

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«Казкова діброва» полностью затоплена.

В комплексе «Казкова діброва» во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС погибло около 300 животных. Об этом сообщается на странице комплекса в Facebook 6 июня.

«Сегодня утром комплекс отдыха «Казкова діброва» был полностью затоплен водой после подрыва россиянами Каховской ГЭС. Погибло около 300 животных, которых наши новокаховцы знали и любили. Обезьянки Анфиса и Чарлик, пони Малыш, ослик Ося, еноты Мишка, Леля, Дынька, попугай жако Веня, ворон Рома, сурки, камерунские козы, овцы, попугаи, морские свинки, фретки и многие другие наши маленькие любимцы», – говорится в сообщении.

В зоопарке отметили, что спастись смогли пара лебедей и утки. Маленький птенец лебедей, который появился пять дней назад, тоже погиб.

«Уже в 6.00, когда пришли рабочие «Казкової діброви», все было затоплено водой. Мы целый год пытались спасти животных. Животные были заблокированы в парке. Парк был заминирован, все дороги перекрыты, эвакуация животных была невозможна. Год назад мы все вместе собирали средства, чтобы закупить корм на год. Помогали фермеры, предприниматели, а также многие люди приносили овощи и пересылали деньги на помощь животным. «Діброва» пережила ужасную зиму без света и отопления», – сообщили на странице комплекса.

Сотрудница по имени Валентина забирала к себе на зиму домой всех теплолюбивых животных (более 60), они выжили и весной вернулись обратно в зоопарк.

Персонал поблагодарил всех, кто помогал зоопарку и передавал деньги для содержания животных.

«Двое рабочих «Діброви» каждый день под обстрелами, рискуя своей жизнью, ходили в зоопарк, чтобы кормить и ухаживать за животными. Низкий поклон Валентине и Вове! Мы делали все, чтобы сохранить жизнь животных, даже в такой ужасной ситуации. А сегодня «Казкова діброва», любимое место отдыха жителей и гостей Новой Каховки, была уничтожена оккупантами. Это страшное горе, страшная боль. Спасибо всем, кто откликнулся на нашу беду. Но помощь нам уже не нужна. Пусть «Казкова діброва» остается в нашей памяти как сказочный уголок нашего родного города», – говорится в сообщении.

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