Лукашенко подписал проект соглашения о свободной торговле в СНГ 7.06.2023, 3:51

Проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров.

Лукашенко одобрил проект соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций в СНГ. Соответствующий указ он подписал 6 июня, сообщает его пресс-служба.

Проект соглашения одобрен в качестве основы для проведения переговоров. На их проведение и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочено правительство.

Соглашением предусматривается создание в СНГ зоны свободной торговли услугами и осуществления инвестиций, закрепление принципа равенства и недискриминации участников экономических отношений независимо от гражданства, места регистрации и формы собственности.

Договором также создаются дополнительные условия для учреждения и деятельности компаний из стран СНГ в сфере услуг, в производственных и сельскохозяйственных секторах стран Содружества.

«Заключение соглашения будет способствовать развитию промышленной кооперации, внедрению инноваций, созданию благоприятных условий для дальнейшего роста экономик государств — участников СНГ», - отмечает пресс-служба Лукашенко.

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