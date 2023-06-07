В Беларуси запретили продавать российские пряники и печенье

В Беларуси запретили продавать российские пряники и печенье5
- 7.06.2023, 8:39
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Возникли вопросы к безопасности этих продуктов.
Несколько видов российских пряников и печенья оказались в реестре опасной продукции. Их продажу на территории Беларуси запретил Госстандарт.
Под запрет попали пряники сырцовые и заварные компании «Кубаньмельпродукт», которые производят в Краснодарском крае. В сообщении сказано, что вопросы возникли к безопасности продуктов: при их производстве применяли недопустимые пищевые добавки. Не оказалось и предупреждающих надписей о наличии красителя, который может оказать отрицательное влияние на активность и внимание детей.
Ограничения затронули и другую продукцию из этого региона — печенье и восточные мучные сладости, состав которых также вызвал вопросы у Госстандарта.