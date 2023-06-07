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В Москве вспыхнул мощный пожар в 8-этажном доме

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  • 7.06.2023, 8:41
  • 3,356
В Москве вспыхнул мощный пожар в 8-этажном доме
иллюстративное фото

Есть погибший и пострадавшие среди детей.

В ночь с 6 на 7 июня чрезвычайная ситуация произошла в Москве, где загорелся многоквартирный дом

Об этом сообщают российские СМИ.

Пожар возник в 8-этажном доме на Ленинском проспекте в Москве. В квартире, где начался пожар, проживало 8 человек, в том числе 5 детей.

В результате пожара погиб один ребенок, еще четырех - доставили в больницу. Пострадали также и совершеннолетние россияне: двоих госпитализировали, а еще трое отказались от поездки в больницу.

Причина пожара неизвестна.

В сети есть фото из квартиры, где возник пожар.

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