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Самолет Лукашенко вылетел в Сочи без диктатора

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  • 7.06.2023, 8:45
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Самолет Лукашенко вылетел в Сочи без диктатора

На борту находится премьер Головченко.

Беларусская правительственная делегация вылетает в Сочи, сообщает пресс-служба «правительства».

Первый день визита начнется со встречи Романа Головченко с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Премьер также встретится с российским коллегой Михаилом Мишустиным, а затем главы правительств «пятерки» обсудят актуальную повестку ЕАЭС в узком составе

Кроме того, состоится открытие второго Молодежного форума ЕАЭС и СНГ.

Пресс-служба правительства опубликовала кадры посадки на самолет. Видно, что чиновники заходят в тот самый государственный бизнес-джет (Bombardier Challenger 850 с бортовым номером EW-301PJ), который предпочитают использовать члены семьи Александра Лукашенко.

Как сообщал сайт Charter97.org, стало известно название неизлечимой болезни, которую диагностировал у Лукашенко консилиум врачей в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы. У диктатора выявлен синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром). Это заболевание характеризуется нарушениями в системе свертывания крови, при котором происходит образование множественных тромбов.

По данным политолога Дмитрия Болкунца, медики запретили Лукашенко авиаперелеты.

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