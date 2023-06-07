Чиновникам разрешили пользоваться служебным имуществом в личных целях 2 7.06.2023, 9:14

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Но есть нюансы.

Госслужащие и управленцы госпредприятий теперь смогут пользоваться государственным имуществом, выделенным им на работе, в личных целях. Это разрешило новое постановление Совета министров № 373, опубликованное в среду на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно закону «О борьбе с коррупцией», государственным должностным лицам (это все, кто занимает административные, распорядительные должности в госорганах или организациях с долей госсобственности 50% и более) запрещается использовать служебное госимущество во внеслужебных целях. Совмин решил развить это положение и разрешить такое использование при определенных условиях. А именно — за плату.

«Государственное должностное лицо вправе использовать в личных и иных внеслужебных интересах предоставленные ему для исполнения служебных обязанностей средства финансового, материально-технического и информационного обеспечения, другое имущество государственной организации … в случае последующего возмещения расходов, фактически понесенных организацией в связи с использованием этим лицом имущества», — говорится в постановлении.

Порядок возмещения расходов каждая организация будет определять сама.

Чтобы пользоваться служебным автомобилем, инструментом и другими вещами или объектами в личных целях, чиновник должен будет написать мотивированное ходатайство на имя главы организации и получить его разрешение.

Это возможно при условиях, что:

имущество будет использоваться по прямому назначению;

его использование не связано с незаконной деятельностью и не направлено на получение прибыли, льгот или иных преимуществ;

использование имущества не препятствует работе организации и выполнению чиновником своих обязанностей;

у претендующего нет возможности получить имущество в пользование по договору оказания услуг, аренды (проката).

Пользователь имущества будут нести ответственность в случае его пропажи, порчи или уничтожения.

Постановление Совмина вступит в силу уже 8 июня.

Однако не все чиновники и управленцы госпредприятий получили возможность использовать служебное имущество в личных целях. Как говорится в постановлении, оно не распространяется на «государственных должностных лиц государственных органов, администраций свободных (особой) экономических зон и бюджетных организаций, не осуществляющих приносящую доходы деятельность, если иное не предусмотрено законодательными актами».

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