Сколько резервистов призвали в борисовские «Печи» на «сборы»? 4 7.06.2023, 9:39

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Их отправили военные комиссариаты Гомельской области.

В Борисове с 6 по 30 июня на базе 72-го объединенного учебного центра (далее — 72-й оуц.) проходят «сборы» с резервистами. По информации мониторинговой группы «Беларускі Гаюн», вчера военными комиссариатами Гомельской области началась отправка резервистов на «сборы». В частности, об отправке резервистов сообщал военный комиссариат Рогачевского и Кормянского районов.

Отмечается, что согласно данным портала госзакупок, 72-й оуц. 5 июня разметил тендер на закупку услуг по перевозке военнообязанных после окончания «сборов» из учебного центра в военные комиссариаты. Из документации на закупку следует, что всего на «сборы» из Гомельской области будет призвано не менее 551 резервиста.

Этим же тендером закупаются услуги по доставке военнообязанных из 72-го оуц. в военкоматы города Минска — всего 95 человек. Отметим, что вчера МО РБ сообщило об отправке из военного комиссариата Октябрьского района Минска офицеров запаса на сборы.

Примечательно, что в документации на закупку услуг по перевозке резервистов указано, что дата отправки (30 июня) автобусов с военнообязанным является пока предварительной. Продолжительность военных сборов не может превышать 60 дней (в зависимости от вида сборов).

Известно, что всего на различные виды «сборов» с января по май было призвано не менее 6810 человек. Если добавить сюда призыв резервистов на учения территориально обороны Солигорского района (150 человек) и в 72-й оуц. (всего 646 человек), то получится, что за январь-июнь на различные виды сборов призовут не менее 7606 человек. Ранее МО РБ сообщало о планах призвать на сборы в 2023 году 9 тысяч человек.

Таким образом, установленная квота на призыв военнообязанных будет преодолена уже в ближайшие 2-3 месяца.

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