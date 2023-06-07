Белорус получил три «письма-счастья» из России с камер скорости 11 7.06.2023, 9:47

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Автолюбитель удивлен.

Из почтового ящика в Гродно автолюбитель достал три «письма-счастья» из России за нарушение скоростного режима. Мужчина рассказал АвтоГродно, что недавно ездил в Российскую Федерацию, где покупал автомобиль.

«Купил машину в РФ, оформил на себя на транзиты и ехал в Гродно. Так получилось, что по дороге превысил скорость, это зафиксировали камеры три раза подряд. Для меня было удивительно, что штрафы пришли в Беларусь на домашний адрес. Знаю многих ребят, кто тоже таким же образом покупал машины в РФ, но никому штрафы еще не приходили, хотя в России камер много – «словить» штраф несложно. Получается, я один из первых», – рассуждает мужчина.

Размер штрафа

Гродненец получил три штрафа на 500 российских рублей, 1000 и еще раз 1000. Суммарно 2500 российских рублей, это около 80 белорусских рублей. Штрафы небольшие. Например, по фотографии видно, что за превышение в 44 км/ч его оштрафовали на 1000 российских рублей (около 30 белорусских). А если оплачивать в первые 20 дней со дня вынесения постановления, то можно вообще оплатить только половину от суммы штрафа.

В Беларуси за нарушение скорости наказывают более серьезно. Так, штраф за превышение скорости на 40 км/ч у нас предполагает штраф в размере от 8 до 12 б.в., то есть от 296 до 444 рублей.

Как оплатить?

«Сейчас у меня вопрос, как оплатить эти штрафы. Я так понимаю, что в банк белорусский я не могу прийти с этой квитанцией, через мобильное приложение своего банка я тоже не могу сделать платеж в систему УМВД России по Смоленской области. Неужели мне нужно искать человека в России и просить у него сделать за меня платеж? В общем, для меня это загадка».

Позже автомобилист нашел выход. Он такой: «Можно зарегистрировать российский электронный кошелёк Юmoney. Подтвердить данные через белорусский «Сбербанк» и пополнять электронный кошелек из Беларуси».

А если не оплатить?

В феврале 2023 было ратифицировано соглашение об обмене данными о нарушениях ПДД между Беларусью и Россией. В том числе речь идет и о нарушениях, которые были зарегистрированы посредством фотофиксации.

Сообщалось, что соглашение предполагает обмен данными по электронным каналам связи. «От ответственности нарушители не уйдут. Где бы они ни находились: либо на территории Беларуси, либо России. Приведу пример, если гражданин РБ совершает административное правонарушение на территории РФ, коллеги направляют нам решение о привлечении к административной ответственности либо административный протокол, и уже на территории Беларуси мы привлекаем нашего гражданина к административной ответственности по закону Беларуси. То же самое происходит и с гражданами России», – говорил министр МВД Беларуси Иван Кубраков.

Но автомобилист считает, что это не его случай.

«Я так понимаю, что если бы я нарушил в России на автомобиле с белорусской регистрацией, то информация об этом пришла бы в ГАИ Беларуси и я бы получил «письмо-счастья» из Беларуси, уплачивал бы штраф в белорусский бюджет и по белоруской шкале штрафов. В моем случае письмо пришло мне напрямую из России, реквизиты российские, суммы российские. Вероятно, в базах белорусской ГАИ этих нарушений нет. Но если я физически не смогу сделать платеж в РФ, то какие меня ждут последствия? – задается очередным вопросом автомобилист.

Журналистам известен случай, когда гродненец на автомобиле с белорусскими номерами превысил скорость в России, это зафиксировали камеры, но о штрафах он не знал. Спустя несколько месяцев его остановил сотрудник ГИБДД, увидел по базам накопленные штрафы и проследовал с ним в участок. Там штрафы пришлось уплатить, при этом мужчина потерял несколько часов на все процедуры.

Также читатели сообщали, что по возвращению в Россию после майских праздников, автомобили с белорусской регистрацией останавливали сотрудники ГИБДД и делали фотографии техпаспортов на телефон. Объяснили это тем, что в случае нарушений, штраф будет приходить в Беларусь на адрес собственника транспортного средства.

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