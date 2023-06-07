Белый дом анонсировал встречу Байдена и Столтенберга 7.06.2023, 23:22

Украина – в повестке дня.

Президент США Джо Байден 12 июня примет генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга для обсуждения июльского саммита НАТО. Об этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила 7 июня на брифинге, который транслировал YouTube-канал Белого дома.

По ее словам, темой встречи будут планы по развитию военного блока.

«Президент США и генеральный секретарь рассмотрят подготовку к саммиту, включая работу по дальнейшему укреплению союзнического сдерживания и обороны, выполнению обязательств по инвестициям в оборону, принятых на саммите в Уэльсе в 2014 году, и углублению партнерства НАТО», – сказала спикер.

В повестке также есть поддержка Украины «перед лицом жестокой агрессивной войны России», отметила она.

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