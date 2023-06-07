Боец Полка Калиновского: Беларусь можно освободить только военным путем 6 7.06.2023, 23:27

2,694

Павел Шурмей

У белорусов есть реальная возможность победить режим Лукашенко.

Сегодня стало известно, что представители Полка имени Кастуся Калиновского провели онлайн-разговор со Светланой Тихановской. Беседа прошла в рамках разговора с украинскими депутатами Межфракционного объединения «За демократическую Беларусь». О деталях беседы сайту Charter97.org рассказал белорусский боец Павел «Дядька» Шурмей, который присутствовал на видеовстрече.

По словам добровольца, Полк попытался донести кабинета Тихановской свое видение путей смены власти в Беларуси.

— Мы сразу постарались донести видение Полком Калиновского текущей ситуации. Оно заключается в том, что кроме военного пути мы не видим иного варианта сменить ситуацию, которая сложилась в Беларуси. Путь на Родину возможен через победу Украины над Россией. После победы над РФ ослабнет и помощь режиму Лукашенко. У белорусов появится реальная возможность достичь победы, - говорит боец.

Павел Шурмей напомнил слова экс-главы МВД Беларуси Юрия Караева, который в 2020 году признался, что режим можно победить только благодаря борьбе.

— 2020 год показал, что мирно изменить ситуацию в стране невозможно. Во время конференции с Тихановской я это не вспоминал, но хотел бы напомнить слова бывшего министра внутренних дел Беларуси Караева. Через неделю или две после выборов он вспомнил Ленина, который сказал, что народу власть без борьбы никто не отдаст, - напомнил Шурмей.

Боец также отметил, что только активными и реальными действиями можно приблизить победу белорусов над режимом Лукашенко.

— Полк Калиновского открыт для всех, кто желает делом и действиями приблизить победу белорусов и вернуться домой.

Они (кабинет Тихановской — прим. Charter97.org) призывали нас приезжать в Варшаву и Вильнюс для разговоров. Но нам проще в Бахмут приехать, чем в Вильнюс или в Варшаву. По моему мнению, кто как не воины Полка Калиновского доказали делом, что вокруг них нужно объединиться, если вы действительно желаете смены ситуации в Беларуси.

И те возможности, которые есть у кабинета, нужно использовать на 100 процентов: и по рекрутингу в Полк, и по обеспечению материально-технической помощи. Учитывая их возможности, мы могли бы ждать большего от них.

Павел Шурмей призвал «кабинетчиков» к реальным действиям, а не декларациям.

— Валерий Сахащик (представитель Тихановской по обороне и национальной безопасности — прим. Сharter97.org) много чего декларировал и заявлял, но каков результат? То одно белорусское подразделение он собирал с сотнями бойцов, то второе… И где эти подразделения с сотнями бойцов? Все просто: хочешь делать — ты это делаешь. Нам, например, не хватает офицеров с опытом младшего, среднего и старшего звена. Если Сахащик, как он говорит, имеет такой опыт, пожалуйста, приезжай! Полтора года прошло, почему он не вместе с нами? - задался вопросом белорусский доброволец.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».